Descontinuado
QG3190/00
Máxima precisión y excelente visibilidad
La revolucionaria tecnología MicroBlade de este kit de cuidado personal de Philips está diseñada para darte una precisión sin precedentes para crear el look exacto que tenías en mente eliminando el vello no deseado.
Pro
9 en 1
Resistente al agua
Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.
La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.
Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*