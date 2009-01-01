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Descontinuado

Multigroom series 3000Kit de cuidado personal

QG3190/00

Máxima precisión y excelente visibilidad

La revolucionaria tecnología MicroBlade de este kit de cuidado personal de Philips está diseñada para darte una precisión sin precedentes para crear el look exacto que tenías en mente eliminando el vello no deseado.

Ver todos los beneficios

Máxima precisión y excelente visibilidad

  • Pro

  • 9 en 1

  • Resistente al agua

Totalmente resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente

Totalmente resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente

Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.

Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes

Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes

La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.

Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*

Especificaciones técnicas

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