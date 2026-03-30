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Multigroom series 3000 Kit de cuidado personal
Descontinuado
Asistencia técnica
QG3190/00
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¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño