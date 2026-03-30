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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
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Descontinuado

OneBladeCuchilla de recambio

QP210/50

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
Su doble sistema de protección, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace el afeitado más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado incluye una unidad de corte de movimiento rápido que corta cualquier longitud de pelo
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Productos compatibles
OneBlade

OneBlade

QP2510/15

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo

  • Recorta, perfila y afeita

  • 1 original

  • Para todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Philips OneBlade es un revolucionario modelador híbrido que recorta, afeita y crea líneas definidas con cualquier longitud de barba. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

Para todos los mangos OneBlade

Para todos los mangos OneBlade

Compatible con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

La cuchilla duradera de acero inoxidable ofrece hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura. Aparecerá un indicador de sustitución (icono de expulsión) en la cuchilla cuando su rendimiento ya no sea óptimo. Ese será el momento de cambiar la cuchilla para disfrutar de la mejor experiencia de afeitado.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.