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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
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OneBladeCara

QP2724/10

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
Philips OneBlade es un nuevo revolucionario recortador que recorta, perfila y afeita, creando líneas y bordes precisos. Olvídate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

  • Recorta, perfila y afeita

  • Cuchilla original

  • Peine-guía ajustable 5 en 1

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (12000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

3 peines-guía para barba de montaje sencillo (1, 3 y 5 mm)

3 peines-guía para barba de montaje sencillo (1, 3 y 5 mm)

Recorta la longitud de tu barba con gran precisión con uno de los 3 peines-guía incluidos. 1 mm para una barba de dos días, 3 mm para una barba media, y 5 mm para una barba larga.

Perfila

Perfila

Crea líneas precisos con la cuchilla de doble cara. Puedes afeitar en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada vello que cortes. Consigue tu estilo en segundos.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de recambio

    QP630/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • 3 cuchillas originales y 1 kit para el cuerpo
    • Funciona con todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de recambio

    QP220/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • 2 cuchillas extraíbles
    • Para todos los mangos OneBlade
    • Cada una dura hasta 4 meses*
Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.