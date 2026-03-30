QP220/51
Recorta, perfila y afeita
2 cuchillas extraíbles
Para todos los mangos OneBlade
Cada una dura hasta 4 meses*
Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.
Philips OneBlade duradera que solo necesitas sustituir cada 4 meses* para un rendimiento óptimo.
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.