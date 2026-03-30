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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
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OneBladeCuchilla de recambio

QP220/51

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
Philips OneBlade es un nuevo revolucionario recortador que recorta, perfila y afeita, creando líneas y bordes precisos. Olvídate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

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Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

  • Recorta, perfila y afeita

  • 2 cuchillas extraíbles

  • Para todos los mangos OneBlade

  • Cada una dura hasta 4 meses*

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.

Cada cuchilla de recambio dura 4 meses

Philips OneBlade duradera que solo necesitas sustituir cada 4 meses* para un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.