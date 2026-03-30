QP2824/10
Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine-guía ajustable 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (12000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.
Recorta la longitud de tu barba con gran precisión con uno de los 3 peines-guía incluidos. 1 mm para una barba de dos días, 3 mm para una barba media, y 5 mm para una barba larga.
Crea líneas precisos con la cuchilla de doble cara. Puedes afeitar en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada vello que cortes. Consigue tu estilo en segundos.
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.