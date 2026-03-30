QP1424/10
Recorta, perfila y afeita
Para cualquier longitud
1 cuchilla original
2 peines-guía para barba de montaje sencillo (1 y 3 mm)
Recargable, uso en seco y en húmedo
Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (6000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.
Recorta la longitud de tu barba perfecta con uno de los 2 peines-guía incluidos. 1 mm para una barba de dos días y 3 mm para una barba media.
Crea líneas precisos con la cuchilla de doble cara. Puedes afeitar en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada vello que cortes. Consigue tu estilo en segundos.
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
For best shaving experience. Based on 2 full shaves per week. Actual results may vary.