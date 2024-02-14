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OneBlade Cara

Asistencia técnica

OneBladeCara

QP1424/10

OneBlade Cara

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Manuales y documentación

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 1.5 MB
  • 14 February 2024

Argentinian Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF archivo, 1.2 MB
  • 9 March 2026

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de recambio

    QP630/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • 3 cuchillas originales y 1 kit para el cuerpo
    • Funciona con todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de recambio

    QP220/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • 2 cuchillas extraíbles
    • Para todos los mangos OneBlade
    • Cada una dura hasta 4 meses*

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