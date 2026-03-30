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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
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Descontinuado

OneBlade ProCara

QP6530/15

1 premio

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
Philips OneBlade Pro es un revolucionario moldeador para pelo de cualquier longitud que recorta, perfila y afeita, creando líneas y bordes precisos. Olvídate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

  • Batería recargable (iones de litio)

  • Peine-guía de precisión 12 longitudes

  • Uso en seco y en húmedo

  • Indicador de batería

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.

Recorta

Recorta

Recorta a la longitud de barba corta que prefieras. Philips OneBlade incluye un peine-guía de precisión con 12 longitudes que puedes utilizar para crear desde un corte apurado a una barba más larga.

Perfila

Perfila

Consigue líneas precisas en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-3112060
Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.