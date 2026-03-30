Descontinuado
QP6530/15
Batería recargable (iones de litio)
Peine-guía de precisión 12 longitudes
Uso en seco y en húmedo
Indicador de batería
Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.
Recorta a la longitud de barba corta que prefieras. Philips OneBlade incluye un peine-guía de precisión con 12 longitudes que puedes utilizar para crear desde un corte apurado a una barba más larga.
Consigue líneas precisas en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando.
Premios
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.