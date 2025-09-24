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OneBlade: recortar, modelar y afeitar
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OneBlade Pro Cara
Descontinuado
Asistencia técnica
QP6530/15
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¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?
¿Cuándo debo sustituir la cuchilla de mi Philips OneBlade?
¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Puedo utilizar OneBlade sobre piel húmeda o seca?
El cargador de mi Philips OneBlade no encaja
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