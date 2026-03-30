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  • Afeitado sencillo y cómodo
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco

S1310/04

Afeitado sencillo y cómodo
La afeitadora Shaver Series 1000 te permite, a un precio asequible, conseguir un afeitado sencillo y cómodo. Los cabezales Flex de cuatro direcciones y el sistema de cuchillas CloseCut te garantizan un resultado suave.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

El afeitado eléctrico más apurado de su clase en cuello**

Afeitado sencillo y cómodo

  • Sistema de cuchillas CloseCut

  • Cabezales Flex de 4 direcciones

Cuchillas autoafilables y duraderas para un afeitado sin esfuerzo

Cuchillas autoafilables y duraderas para un afeitado sin esfuerzo

Consigue un afeitado sin esfuerzo. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizas.

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Máxima potencia constante año tras año

Máxima potencia constante año tras año

Aféitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina