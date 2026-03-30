ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave
  • Afeitado fresco, acabado suave

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S1323/41

Afeitado fresco, acabado suave
La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece un afeitado en seco o en húmedo asequible, suave y refrescante con cuchillas autoafilables ComfortCut.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitado fresco, acabado suave

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

  • Se abre con un toque

  • Recortador desplegable

Se deslizan sobre la piel para conseguir un afeitado suave y uniforme

Se deslizan sobre la piel para conseguir un afeitado suave y uniforme

Consigue un afeitado apurado y cómodo con esta afeitadora de Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada pelo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Los cabezales flotantes 3D se mueven para garantizar un afeitado apurado y cómodo

Los cabezales flotantes 3D se mueven para garantizar un afeitado apurado y cómodo

Disfruta de un afeitado cómodo y apurado gracias a unos cabezales que flotan en 3 direcciones y se ajustan a las curvas del rostro para garantizar un contacto suave con la piel sin ejercer mucha presión.

Aquatec para un afeitado refrescante en húmedo o cómodo en seco

Aquatec para un afeitado refrescante en húmedo o cómodo en seco

Consigue un afeitado cómodo en seco o más refrescante en húmedo con gel o espuma, incluso bajo la ducha.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 