Disfrutá de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec

Elegí tu afeitada. Gracias al sello Aquatec Wet & Dry, podés optar por una cómoda afeitada rápida en seco, o bien afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.