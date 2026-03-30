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  • Afeitada segura en seco y húmedo
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  • Afeitada segura en seco y húmedo
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Descontinuado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5070/04

Afeitada segura en seco y húmedo
La afeitadora AquaTouch protege tu piel mientras disfrutas de una afeitada refrescante. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se desliza suavemente y está diseñado para proteger la piel.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Protege la piel 10 veces más que la hoja de afeitar tradicional

Afeitada segura en seco y húmedo

  • Sistema de cuchillas ComfortCut

  • 40 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Recortador de precisión SmartClick

El perfil redondeado de los cabezales está diseñado para proteger la piel

El perfil redondeado de los cabezales está diseñado para proteger la piel

Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de cabezales redondeado se desliza suavemente, mientras protege la piel.

Disfrutá de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec

Disfrutá de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con Aquatec

Elegí tu afeitada. Gracias al sello Aquatec Wet & Dry, podés optar por una cómoda afeitada rápida en seco, o bien afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

Los extremos redondeados se mueven suavemente por la piel para brindar una afeitada segura

Los extremos redondeados se mueven suavemente por la piel para brindar una afeitada segura

Obtené una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación