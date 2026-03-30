Descontinuado
S5070/04
Sistema de cuchillas ComfortCut
40 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de cabezales redondeado se desliza suavemente, mientras protege la piel.
Elegí tu afeitada. Gracias al sello Aquatec Wet & Dry, podés optar por una cómoda afeitada rápida en seco, o bien afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtené una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación