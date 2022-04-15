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Shaver series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Descontinuado

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Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Manuales y documentación

Guía de introducción - English (US)

  • PDF archivo, 5.6 MB
  • 15 April 2022

Pasaporte ecológico - English (US)

  • PDF archivo, 144.1 kB
  • 15 April 2022

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