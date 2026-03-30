S5466/03
Cuchillas ComfortTech
Cabezales de contornos de 360°
Pantalla avanzada
Las cuchillas autoafilables ofrecen un afeitado limpio y eficaz con una comodidad óptima. Las cubiertas curvadas protegen de las cuchillas, que cortan suavemente el vello justo por encima de la piel.
Los cabezales totalmente flexibles giran 360 ° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto con la piel óptimo y de un afeitado suave con la piel.
La afeitadora está diseñada con un agarre ergonómico para que cada movimiento resulte natural. El mango ergonómico con goma antideslizante te permite afeitarte fácilmente incluso bajo la ducha.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.