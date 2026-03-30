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  • Afeitado sencillo, limpio y cómodo
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Shaver series 5000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

S5466/03

Afeitado sencillo, limpio y cómodo
La afeitadora Philips Shaver serie 5000 aporta comodidad a tu aseo matutino. Su uso es intuitivo gracias al cabezal totalmente flexible y a su empuñadura ergonómica. La apertura con un solo toque permite limpiarla fácilmente en cuestión de segundos.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitado sencillo, limpio y cómodo

  • Cuchillas ComfortTech

  • Cabezales de contornos de 360°

  • Pantalla avanzada

Afeitado apurado y eficaz con una comodidad óptima para la piel

Afeitado apurado y eficaz con una comodidad óptima para la piel

Las cuchillas autoafilables ofrecen un afeitado limpio y eficaz con una comodidad óptima. Las cubiertas curvadas protegen de las cuchillas, que cortan suavemente el vello justo por encima de la piel.

Mantienen el contacto con la piel para un afeitado cómodo y suave

Mantienen el contacto con la piel para un afeitado cómodo y suave

Los cabezales totalmente flexibles giran 360 ° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto con la piel óptimo y de un afeitado suave con la piel.

Empuñadura ergonómico de goma antideslizante

Empuñadura ergonómico de goma antideslizante

La afeitadora está diseñada con un agarre ergonómico para que cada movimiento resulte natural. El mango ergonómico con goma antideslizante te permite afeitarte fácilmente incluso bajo la ducha.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 