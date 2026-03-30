S7887/20
Revestimiento Nano SkinGlide
Cuchillas SteelPrecision
Sensor control de movimiento
Cabezales flexibles de 360 grados
7 años de vida útil del motor y la batería
Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 250 000 esferas de microtecnología por centímetro cuadrado, reduce la fricción en la piel un 30 %*** para reducir la irritación.
Con hasta 90 000 cortes por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan con precisión, cortando más pelo en cada pasada*. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.
La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.
Premios
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
comparado con material sin revestimiento
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en 2019.
al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho