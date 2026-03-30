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  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
  • Afeitado apurado y protección avanzada de la piel

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S7887/20

1 premio

Afeitado apurado y protección avanzada de la piel
La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, a la vez que corta cada pelo de forma apurada, incluso en barbas de 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el pelo, se adapta y te guía con los movimientos correctos para una mayor protección de la piel.
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La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

con tecnología SkinIQ

Afeitado apurado y protección avanzada de la piel

  • Revestimiento Nano SkinGlide

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor control de movimiento

  • Cabezales flexibles de 360 grados

  • 7 años de vida útil del motor y la batería

Reduce la fricción en la piel para minimizar la irritación

Reduce la fricción en la piel para minimizar la irritación

Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 250 000 esferas de microtecnología por centímetro cuadrado, reduce la fricción en la piel un 30 %*** para reducir la irritación.

Rendimiento potente en cada pasada

Rendimiento potente en cada pasada

Con hasta 90 000 cortes por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan con precisión, cortando más pelo en cada pasada*. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.

Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas

Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas

La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image PBTAWARD62
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. comparado con material sin revestimiento

  2. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  3. Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en 2019.

  4. al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho