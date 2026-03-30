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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Philips AventSet de regalo

SCD287/24

Disponible en

Dragon
Dragon
Unicorn
Unicorn
Fácil de combinar con la lactancia materna
Es el regalo perfecto para las mamás y sus bebés. Un conjunto útil que incluye un biberón Natural, dos chupetes y una pinza para chupete.
Ver todos los beneficios
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Conjunto de biberón, chupete y pinza para chupete

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • Natural

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.