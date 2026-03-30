SCF030/17
1 biberón
125 ml
Tetina con flujo para recién nacidos
0m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
Para la toma, sustituya el disco sellador por una tetina Avent; no tiene que cambiar la leche a otro envase. (Tetina no incluida).
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.