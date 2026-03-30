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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Philips AventTetina Natural

SCF044/27

Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestra suave tetina estriada evita la contracción de esta y está diseñada para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 unidades

  • Flujo rápido

  • 6m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011