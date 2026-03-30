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Descontinuado

Philips AventCepillo para mamaderas y tetinas

SCF145/06

Limpieza y cuidado fácil para productos de alimentación de bebés
El cepillo para mamaderas Philips Avent tiene un cabezal de cepillado curvo especialmente diseñado. Además, la punta del mango está moldeada para limpiar de manera eficaz todo tipo de mamaderas, tetinas y equipos de alimentación. Las cerdas duraderas de gran densidad limpian de manera segura sin arañar.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Cepillo de limpieza Avent

Limpieza y cuidado fácil para productos de alimentación de bebés

  • Accesorios para mamaderas

Cepillo para mamaderas con cabezal curvo del cepillo para una limpieza más fácil

Cepillo para mamaderas con cabezal curvo del cepillo para una limpieza más fácil

El cabezal especialmente curvo del cepillo y la punta moldeada del mango ofrecen una limpieza a fondo porque llegan a los rincones de todas las mamaderas de cuello ancho, tetinas y productos de alimentación.

Diseño exclusivo de mango y punta

Cepillo con cabeza arqueada y mango moldeado para llegar a todos los rincones de las mamaderas de cuello ancho. La punta curva permite limpiar dentro de las tetinas.

Cerdas duraderas de alta densidad para una limpieza a fondo

Cerdas duraderas de alta densidad para una limpieza a fondo de todas las mamaderas, tetinas y otros equipos de alimentación

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 