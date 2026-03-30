Descontinuado
SCF145/06
Accesorios para mamaderas
El cabezal especialmente curvo del cepillo y la punta moldeada del mango ofrecen una limpieza a fondo porque llegan a los rincones de todas las mamaderas de cuello ancho, tetinas y productos de alimentación.
Cepillo con cabeza arqueada y mango moldeado para llegar a todos los rincones de las mamaderas de cuello ancho. La punta curva permite limpiar dentro de las tetinas.
Cerdas duraderas de alta densidad para una limpieza a fondo de todas las mamaderas, tetinas y otros equipos de alimentación
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.