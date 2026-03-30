Limpieza y cuidado fácil para productos de alimentación de bebés

El cepillo para mamaderas Philips Avent tiene un cabezal de cepillado curvo especialmente diseñado. Además, la punta del mango está moldeada para limpiar de manera eficaz todo tipo de mamaderas, tetinas y equipos de alimentación. Las cerdas duraderas de gran densidad limpian de manera segura sin arañar.