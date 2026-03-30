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  • Trate la piel delicada con la comodidad del aire
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Descontinuado

Philips AventChupetes Freeflow

SCF178/14

Trate la piel delicada con la comodidad del aire
Permita que la piel de su pequeño respire con el chupete Freeflow de Philips Avent. El disco curvo cuenta con seis orificios de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, que ayuda a reducir la irritación de la piel. Nuestra tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal natural de su bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel respire

Trate la piel delicada con la comodidad del aire

  • Calma con la comodidad del aire

  • 6-18m

  • Anatómicos y sin BPA

  • 1 unidad

Los agujeros de aireación extra permiten que la piel del bebé transpire

Los agujeros de aireación extra permiten que la piel del bebé transpire

La piel necesita transpirar, especialmente la de su pequeño. Nuestro escudo cuenta con 6 agujeros de aireación para aumentar el flujo de aire, diseñados para reducir la irritación de la piel.

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Fabricante del año 2014