Descontinuado
SCF184/14
6-18 meses
Avanzada tetina ortodóntica con alas exclusivas que minimiza la presión en las encías y favorece el desarrollo bucal. Las alas hacen que la tetina sea más ancha de manera que la presión causada por la succión del bebé se distribuye de forma más uniforme por lo que se aplica menos presión en cada diente.
La forma de la tetina permite que la lengua del bebé permanezca en su posición natural.
Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad.
No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya que puede suponer un peligro de estrangulación.