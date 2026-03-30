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  • Diseñado para ayudar a un desarrollo bucal saludable
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Descontinuado

Philips AventChupetes ortodónticos avanzados

SCF184/14

Diseñado para ayudar a un desarrollo bucal saludable
La avanzada tetina ortodóntica SCF184/14 de Philips Avent está diseñada para favorecer un desarrollo bucal saludable. Todos nuestros chupetes son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores están sujetos a cambio.
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Diseñado con el destacado ortodoncista Dr. Hagemann

Diseñado para ayudar a un desarrollo bucal saludable

  • 6-18 meses

"Alas" exclusivas

"Alas" exclusivas

Avanzada tetina ortodóntica con alas exclusivas que minimiza la presión en las encías y favorece el desarrollo bucal. Las alas hacen que la tetina sea más ancha de manera que la presión causada por la succión del bebé se distribuye de forma más uniforme por lo que se aplica menos presión en cada diente.

Tetina con forma

Tetina con forma

La forma de la tetina permite que la lengua del bebé permanezca en su posición natural.

Capuchón higiénico encajable

Capuchón higiénico encajable

Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya que puede suponer un peligro de estrangulación.