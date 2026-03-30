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Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF271/06

Ultra rápido y cómodo
El esterilizador a vapor para microondas Philips Avent con diseño liviano y compacto es ideal para usar dentro y fuera de casa. Si no se abre la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.
Ver todos los beneficios

Esteriliza 6 mamaderas en 2 minutos*

Ultra rápido y cómodo

Esterilización natural con vapor para más protección

La esterilización es fundamental para proteger a su bebé de algunas bacterias nocivas en la leche hasta que su sistema inmune se fortalezca. El esterilizador Philips Avent utiliza el método de esterilización con vapor de los hospitales: una técnica rápida, fácil, eficaz y sin químicos.

Los sujetadores laterales cierran la tapa para evitar desbordes

Los sujetadores laterales cierran la tapa para evitar desbordes

El esterilizador para microondas tiene sujetadores laterales que ofrecen más seguridad porque mantienen la tapa en su lugar y evitan que se derrame agua caliente al sacar el esterilizador del microondas. Además, se mantienen fríos para que pueda tocar el esterilizador sin quemarse.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.

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