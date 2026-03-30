Descontinuado
SCF271/06
La esterilización es fundamental para proteger a su bebé de algunas bacterias nocivas en la leche hasta que su sistema inmune se fortalezca. El esterilizador Philips Avent utiliza el método de esterilización con vapor de los hospitales: una técnica rápida, fácil, eficaz y sin químicos.
El esterilizador para microondas tiene sujetadores laterales que ofrecen más seguridad porque mantienen la tapa en su lugar y evitan que se derrame agua caliente al sacar el esterilizador del microondas. Además, se mantienen fríos para que pueda tocar el esterilizador sin quemarse.
Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.