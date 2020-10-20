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Philips Avent Express Esterilizador a vapor eléctrico
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF274/26
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Manual de instrucciones
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¿Dónde puedo encontrar el manual del modelo anterior del esterilizador para microondas?
¿Cuándo se debe dejar de esterilizar?
¿Durante cuánto tiempo permanecen esterilizados los objetos una vez finalizado el ciclo?
¿Se pueden esterilizar otras marcas/productos en la unidad?
¿Dónde puedo conseguir ácido cítrico?
Mi esterilizador se apaga una vez transcurridos 2 ó 3 minutos de iniciarse el ciclo. ¿Esto indica que no funciona correctamente?
Los biberones Natural de Avent no caben en mi esterilizador de Philips
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