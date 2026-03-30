Descontinuado
SCF276/42
220-240V
La pantalla y los sonidos de alerta avisan cuando se completó la esterilización e indican por cuánto tiempo se mantendrán esterilizados los objetos. Además, la pantalla indica si el nivel de agua es alto o bajo para asegurar una esterilización confiable y segura.
La principal ventaja de la esterilización con vapor es que es mucho más rápida y segura que los métodos tradicionales como, por ejemplo, hervir las mamaderas. El esterilizador digital sólo tarda 6 minutos en esterilizar 6 mamaderas, tetinas y tapas.
El esterilizador tiene un diseño inteligente, ocupa menos espacio en la cocina y tiene capacidad para esterilizar hasta seis mamaderas o dos extractores Philips Avent. Los dos compartimientos internos pueden unirse para formar una única bandeja y facilitar la limpieza previa de accesorios pequeños, como chupetes y tetinas.
Este producto no incluye la mamadera