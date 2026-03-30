ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento
  • Listo para usar en todo momento

Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor digital

SCF276/42

Listo para usar en todo momento
El esterilizador a vapor digital Philips Avent funciona de forma rápida y continua. Mantiene el contenido esterilizado hasta el momento de usarlo para ayudarle a ahorrar tiempo.
Ver todos los beneficios

Tecnología avanzada para una esterilización por 24 horas

Listo para usar en todo momento

  • 220-240V

Pantalla digital avanzada y alertas sonoras

Pantalla digital avanzada y alertas sonoras

La pantalla y los sonidos de alerta avisan cuando se completó la esterilización e indican por cuánto tiempo se mantendrán esterilizados los objetos. Además, la pantalla indica si el nivel de agua es alto o bajo para asegurar una esterilización confiable y segura.

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 6 minutos.

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 6 minutos.

La principal ventaja de la esterilización con vapor es que es mucho más rápida y segura que los métodos tradicionales como, por ejemplo, hervir las mamaderas. El esterilizador digital sólo tarda 6 minutos en esterilizar 6 mamaderas, tetinas y tapas.

Pueden colocarse hasta seis mamaderas Philips Avent

Pueden colocarse hasta seis mamaderas Philips Avent

El esterilizador tiene un diseño inteligente, ocupa menos espacio en la cocina y tiene capacidad para esterilizar hasta seis mamaderas o dos extractores Philips Avent. Los dos compartimientos internos pueden unirse para formar una única bandeja y facilitar la limpieza previa de accesorios pequeños, como chupetes y tetinas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Este producto no incluye la mamadera