ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Esterilización cómoda y eficaz
  • Esterilización cómoda y eficaz
  • Esterilización cómoda y eficaz
  • Esterilización cómoda y eficaz
  • Esterilización cómoda y eficaz
  • Esterilización cómoda y eficaz
  • Esterilización cómoda y eficaz
  • Esterilización cómoda y eficaz
  • Esterilización cómoda y eficaz
  • Esterilización cómoda y eficaz

Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

SCF284/02

Esterilización cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.
Ver todos los beneficios

Carga fácil y flexible

Esterilización cómoda y eficaz

  • Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 mamaderas Philips Avent

  • Diseño ajustable 3 en 1

Esterilizador de diseño modular 3 en 1

Esterilizador de diseño modular 3 en 1

El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar las mamaderas y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada

Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada

El esterilizador mantiene su contenido (mamaderas, extractores de leche, etc.) esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa.

Diseño espacioso

Diseño espacioso

Pueden colocarse hasta 6 mamaderas de 330 ml/11 oz Philips Avent Classic y Natural a la vez para su esterilización.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos