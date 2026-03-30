Descontinuado
SCF284/02
Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 mamaderas Philips Avent
Diseño ajustable 3 en 1
El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar las mamaderas y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.
El esterilizador mantiene su contenido (mamaderas, extractores de leche, etc.) esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa.
Pueden colocarse hasta 6 mamaderas de 330 ml/11 oz Philips Avent Classic y Natural a la vez para su esterilización.