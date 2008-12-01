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Descontinuado

Philips Avent VIAVasos de repuesto Avent

SCF615/10

Sencillo sistema de almacenamiento de Philips Avent

El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, ahorra espacio y se ha diseñado para crecer con su bebé. Utilice el mismo vaso para almacenar la leche materna y los alimentos del bebé. Se adapta a todos los extractores y tetinas de Philips Avent.

Ver todos los beneficios

Vaso para almacenar leche

Sencillo sistema de almacenamiento de Philips Avent

  • 180 ml

Sistema con cierre a rosca para evitar goteos

Sistema con cierre a rosca para evitar goteos

Para almacenar y transportar herméticamente

Almacene la comida de su bebé

Almacene su preciada leche materna y la comida del bebé en los vasos de almacenamiento para leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en la nevera o el congelador.

Llévese la comida de su bebé a cualquier parte

Perfectas para llevar. Puede llevarse fácilmente la comida del bebé cuando esté fuera de casa

Especificaciones técnicas

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