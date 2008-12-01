Descontinuado
SCF615/10
Sencillo sistema de almacenamiento de Philips Avent
El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, ahorra espacio y se ha diseñado para crecer con su bebé. Utilice el mismo vaso para almacenar la leche materna y los alimentos del bebé. Se adapta a todos los extractores y tetinas de Philips Avent.
180 ml
Para almacenar y transportar herméticamente
Almacene su preciada leche materna y la comida del bebé en los vasos de almacenamiento para leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en la nevera o el congelador.
Perfectas para llevar. Puede llevarse fácilmente la comida del bebé cuando esté fuera de casa