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Asistencia técnica
SCF615/10
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¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Es reciclable este producto?
¿Debo esterilizar las tapas, los vasos y los adaptadores?
¿Debo sustituir las tapas, los vasos y los adaptadores después de un número determinado de usos?
¿De qué material están fabricados los vasos de almacenamiento de Philips AVENT?
¿Puedo calentar los vasos de almacenamiento Philips Avent en el microondas?
Cómo limpiar y esterilizar los vasos de almacenamiento Philips Avent
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