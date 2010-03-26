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Philips AventBiberón de entrenamiento

SCF683/07

El primer paso para aprender a beber en vaso

Diseñado para ser suave con las encías de los bebés, el biberón de entrenamiento SCF683/07 de Philips AVENT dispone de una boquilla suave antigoteo

Ver todos los beneficios

Asas de fácil agarre

El primer paso para aprender a beber en vaso

  • 260 ml

  • Tetina de flujo variable

Fácil de agarrar, asas desmontables

Fácil de agarrar, asas desmontables

Acople las asas de fácil agarre al vaso para que su bebé aprenda a beber de forma independiente

Boquilla suave antigoteo

Boquilla suave antigoteo

Sustituya la tetina con la boquilla suave antigoteo. Diseñada para ser suave con las encías de su bebé.

Sustituir la tetina por la boquilla blanda

Sustituir la tetina por la boquilla blanda

Transforme el biberón con sólo sustituir la tetina por la boquilla suave antigoteo

Especificaciones técnicas

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