Descontinuado
Asistencia técnica
SCF683/07
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Es reciclable este producto?
¿Qué hace que los biberones Philips Avent sean anticólicos?
¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?