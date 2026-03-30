Descontinuado
SCH550/20
Flor azul
El termómetro digital para el baño y la habitación le permite determinar cómodamente la temperatura ideal para el baño o la habitación de su bebé. Su bebé se sentirá más cómodo en el baño si al agua está entre 36,5 °C y 38 °C. Una temperatura de 39°C o más es demasiado caliente y su bebé podría sufrir quemaduras. Con una temperatura ambiente de 18°C los bebés se sienten más cómodos al dormir.
Los productos que cumplen con las normas para juguetes han sido sometidos a pruebas exhaustivas que garantizan su seguridad.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.