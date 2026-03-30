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Descontinuado

Philips AventTermómetro para el baño y la habitación

SCH550/20

Temperatura precisa
El termómetro digital para el baño y la habitación de Philips Avent controla convenientemente la temperatura tanto del baño como de la habitación. Además, se ha comprobado que su diseño lo convierte en un juguete seguro y divertido para el baño.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

El termómetro para bebés flota en el agua

Temperatura precisa

  • Flor azul

Mediciones precisas de la temperatura del baño o la habitación

El termómetro digital para el baño y la habitación le permite determinar cómodamente la temperatura ideal para el baño o la habitación de su bebé. Su bebé se sentirá más cómodo en el baño si al agua está entre 36,5 °C y 38 °C. Una temperatura de 39°C o más es demasiado caliente y su bebé podría sufrir quemaduras. Con una temperatura ambiente de 18°C los bebés se sienten más cómodos al dormir.

Cumple con todos los estándares relativos a juguetes y seguridad

Cumple con todos los estándares relativos a juguetes y seguridad

Los productos que cumplen con las normas para juguetes han sido sometidos a pruebas exhaustivas que garantizan su seguridad.

Flota en el agua

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 