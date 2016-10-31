ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del embalaje

Descontinuado

Adaptador Bluetooth

SHB1008/10

Actualizá tus auriculares con cable a unos inalámbricos

comodidad gracias a un diseño ligero y pequeño para un uso prolongado.

Ver todos los beneficios

Actualizá tus auriculares con cable a unos inalámbricos

  • Bluetooth®

  • Negro

Compatible con Bluetooth HSP/HFP: Universal

Bluetooth es una tecnología que sustituye los cables. Es un estándar global que hace que los dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes puedan funcionar entre ellos mediante perfiles Bluetooth compartidos. HSP (Handset Profile) y HFP (Handsfree Profile) son los perfiles que se utilizan para las operaciones de los auriculares. Si tu celular es compatible con HSP o HFP (como casi cualquier teléfono con Bluetooth), los auriculares van a funcionar perfectamente. El nombre de la marca Bluetooth y el logotipo son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte de Koninklijke Philips Electronics N.V. se realiza en virtud de una licencia.

300 h en espera y 5 h de tiempo de conversación

Bluetooth® estéreo (compatible con A2DP)

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.