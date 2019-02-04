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Descontinuado

UpBeatAuriculares Bluetooth

SHB3595WT/10

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Libertad inalámbrica, potente sonido.

Los auriculares compactos SHB3595 con Bluetooth entregan un sonido potente para disfrutar de hasta 6 horas de música inalámbrica. Solución portátil de uso cómodo.

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Libertad inalámbrica, potente sonido.

  • Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.

  • Intrauditivo

  • 6 horas de tiempo de reproducción

Las inserciones de tubo de sonido ovalado bloquean el ruido ambiental

Las inserciones de tubo de sonido ovalado bloquean el ruido ambiental

Las inserciones de tubo de sonido ovalado bloquean el ruido ambiental y, al mismo tiempo, su estructura semicerrada ofrece un rendimiento de graves mejorado.

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.

Tubo de sonido ovalado ergonómico para un ajuste realmente cómodo

Tubo de sonido ovalado ergonómico para un ajuste realmente cómodo

La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.

Especificaciones técnicas

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