Descontinuado
SHB3595WT/10
Libertad inalámbrica, potente sonido.
Los auriculares compactos SHB3595 con Bluetooth entregan un sonido potente para disfrutar de hasta 6 horas de música inalámbrica. Solución portátil de uso cómodo.
Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.
Intrauditivo
6 horas de tiempo de reproducción
Las inserciones de tubo de sonido ovalado bloquean el ruido ambiental y, al mismo tiempo, su estructura semicerrada ofrece un rendimiento de graves mejorado.
Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.
La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.