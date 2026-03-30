Descontinuado
SHB3595BK/10
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
Intrauditivo
6 horas de reproducción
Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.
Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.
Los controladores de altavoz compactos y eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido preciso con unos graves potentes para disfrutar al máximo del sonido en cualquier lugar.