ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Libertad inalámbrica, potente sonido.
  • Libertad inalámbrica, potente sonido.

Descontinuado

3000 seriesAuriculares Bluetooth

SHB3595BK/10

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Libertad inalámbrica, potente sonido.
Los auriculares Bluetooth SHB3595 compactos ofrecen un sonido potente con hasta 6 horas de diversión musical inalámbrica. Solución portátil para un uso cómodo.
Ver todos los beneficios

Libertad inalámbrica, potente sonido.

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • Intrauditivo

  • 6 horas de reproducción

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.

Controladores eficaces de 8,6 mm que ofrecen un sonido nítido y potente

Controladores eficaces de 8,6 mm que ofrecen un sonido nítido y potente

Los controladores de altavoz compactos y eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido preciso con unos graves potentes para disfrutar al máximo del sonido en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos