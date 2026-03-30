Descontinuado
SHE2305PP/00
Disponible en
Controlad., 12,2 mm/auricular. abiert.
micrófono integrado
Rosa y púrpura
Ultracómodos
Destacate con los cables de atractivos colores y la cubierta de parlante traslúcida. Los controladores acústicos de neodimio de 12,2 mm ofrecen un sonido claro y nítido, con graves buenos.
La forma ovalada de estos ligeros auriculares permitirá que podás seguir disfrutando del sonido con toda la comodidad.
El mando a distancia en el cable hace que sea más fácil responder a una llamada o poner en pausa tus canciones. Todo eso sin tocar el smartphone. El micrófono incorporado con cancelación de eco mantiene el sonido claro cuando estás hablando.