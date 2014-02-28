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Auriculares

SHE3550PK/00

Gran ritmo, graves resonantes

Los auriculares intrauditivos Philips MyJam Beamers son ultrapequeños, ofrecen graves potentes y cuentan con inserciones de tubo ovalado para dar comodidad.

Ver todos los beneficios

Diseño compacto

Gran ritmo, graves resonantes

  • Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.

  • Intrauditivo

Un sellado intrauditivo perfecto elimina el ruido externo

Los auriculares ultrapequeños se adaptan perfectamente al interior de la oreja para crear un sellado que bloquea el ruido externo.

Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes

Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes en un diseño compacto. Calzan perfectamente en tus oídos y te entregan un sonido nítido con graves potentes.

Sus 2 auriculares de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Los auriculares están disponibles en 2 tamaños para lograr un ajuste perfecto y personalizado.

Especificaciones técnicas

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