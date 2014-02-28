Descontinuado
SHE3550PK/00
Gran ritmo, graves resonantes
Los auriculares intrauditivos Philips MyJam Beamers son ultrapequeños, ofrecen graves potentes y cuentan con inserciones de tubo ovalado para dar comodidad.
Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.
Intrauditivo
Los auriculares ultrapequeños se adaptan perfectamente al interior de la oreja para crear un sellado que bloquea el ruido externo.
Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes en un diseño compacto. Calzan perfectamente en tus oídos y te entregan un sonido nítido con graves potentes.
Los auriculares están disponibles en 2 tamaños para lograr un ajuste perfecto y personalizado.