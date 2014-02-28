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Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHE3555RD/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo

Gran ritmo, graves resonantes

Los auriculares intrauditivos Philips Beamers son ultrapequeños, ofrecen graves potentes y cuentan con inserciones de tubo ovalado para dar comodidad.

Ver todos los beneficios

Diseño compacto

Gran ritmo, graves resonantes

  • Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.

  • Intrauditivo

La inserción de tubo de sonido ovalado permite un ajuste ergonómico y cómodo

La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona una comodidad ergonómica que se adapta a la forma de la oreja.

El perfecto sellado intrauditivo bloquea el ruido externo

Los auriculares ultrapequeños se adaptan perfectamente al interior de la oreja para crear un sellado que bloquea el ruido externo.

2 almohadillas de goma intercambiables que ofrecen un ajuste perfecto

Las almohadillas se encuentran disponibles en 2 tamaños para proporcionar un ajuste personalizado perfecto.

Especificaciones técnicas

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