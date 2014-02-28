Descontinuado
SHE3555RD/00
Gran ritmo, graves resonantes
Los auriculares intrauditivos Philips Beamers son ultrapequeños, ofrecen graves potentes y cuentan con inserciones de tubo ovalado para dar comodidad.
Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.
Intrauditivo
La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona una comodidad ergonómica que se adapta a la forma de la oreja.
Los auriculares ultrapequeños se adaptan perfectamente al interior de la oreja para crear un sellado que bloquea el ruido externo.
Las almohadillas se encuentran disponibles en 2 tamaños para proporcionar un ajuste personalizado perfecto.