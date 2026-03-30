Descontinuado
SHE3555WT/00
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
Intrauditivo
Las almohadillas se encuentran disponibles en 2 tamaños para proporcionar un ajuste personalizado perfecto.
El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto.
Los auriculares intrauditivos Philips Vibes albergan unos controladores eficientes en un diseño compacto. Se ajustan a la perfección mientras producen un sonido nítido y unos graves potentes.