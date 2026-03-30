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  • Gran ritmo, potentes graves
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Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHE3555WT/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Gran ritmo, potentes graves
Los auriculares intrauditivos Philips Beamers, ultrapequeños y con un gran nivel de graves, incluyen inserciones de tubo con forma ovalada para mayor comodidad.
Ver todos los beneficios

Diseño compacto

Gran ritmo, potentes graves

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • Intrauditivo

2 almohadillas de goma intercambiables que ofrecen un ajuste perfecto

Las almohadillas se encuentran disponibles en 2 tamaños para proporcionar un ajuste personalizado perfecto.

El micrófono integrado cambia entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto.

Graves potentes y sonido nítido gracias a los eficientes controladores

Los auriculares intrauditivos Philips Vibes albergan unos controladores eficientes en un diseño compacto. Se ajustan a la perfección mientras producen un sonido nítido y unos graves potentes.

Especificaciones técnicas

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