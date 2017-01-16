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Auriculares con micrófono

SHL5005WT/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Por amor a la música

Estos auriculares están diseñados para disfrutar de tu música dondequiera que vayas. Las suaves almohadillas te permiten continuar escuchando tus pistas favoritas, mientras que la magnífica calidad de sonido te ofrece una nueva experiencia de escucha.

Ver todos los beneficios

Dondequiera que vayas

Por amor a la música

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

Los controladores de altavoces de 32 mm te ofrecen un gran sonido con una base profunda

Los controladores de altavoces de 32 mm te ofrecen un gran sonido con una base profunda

Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.

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