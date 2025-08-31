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3000 SeriesRatón Home&Office serie 3000 de Philips

SPK7388B/93

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

Llévate el ratón allá donde vayas: este ratón inalámbrico 2,4G cabe en la palma de la mano y en una bolsa, y tiene un sensor óptico que facilita el control.

Ver todos los beneficios

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

  • Conexión inalámbrica de 2,4 GHz

  • Diseño silencioso

  • Ahorro de energía inteligente

  • Hasta 1600 ppp

Conexión inalámbrica 2,4G para un espacio de trabajo inalámbrico

Conexión inalámbrica 2,4G para un espacio de trabajo inalámbrico

Olvida los líos de cables del ordenador. Para cualquier teclado o ratón equipado con esta función, puedes conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, hará que tu espacio de trabajo quede limpio y libre de cables.

Hasta 1600 ppp

Hasta 1600 ppp

Este ratón ofrece un movimiento preciso de hasta 1600 ppp más suavizado.

Ahorro de energía inteligente

Ahorro de energía inteligente

Con la función de ahorro de energía inteligente, este ratón puede entrar en modo de espera para ahorrar energía cuando no está en uso.

Especificaciones técnicas

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