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        4000 seriesRatón inalámbrico

        SPK7438L/97

        Rendimiento y comodidad

        Este ratón es tu compañero de viaje perfecto: con una conexión Bluetooth inalámbrica y la capacidad de alternar entre tres dispositivos con un solo clic, está hecho para ofrecerte el mejor rendimiento y comodidad.

        Ver todos los beneficios

        Rendimiento y comodidad

        • Funcionalidad para varios dispositivos

        • Bluetooth 3.0/5.0

        • Diseño silencioso

        • Ahorro de energía inteligente

        • Ultrafina

        Los botones tienen una gran durabilidad

        Los botones tienen una gran durabilidad

        Reducción del sonido del clic para una experiencia silenciosa y cómoda

        Reducción del sonido del clic para una experiencia silenciosa y cómoda

        Conexión inalámbrica 2,4G para un espacio de trabajo completamente inalámbrico

        Conexión inalámbrica 2,4G para un espacio de trabajo completamente inalámbrico

        Olvida los líos de cables del ordenador. Para cualquier teclado o ratón equipado con esta función, puedes conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, hará que tu espacio de trabajo quede limpio y libre de cables.

        Especificaciones técnicas

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