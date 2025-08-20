SPK7448B/97
Rendimiento y comodidad
Este ratón es tu compañero de viaje perfecto: con una conexión Bluetooth inalámbrica y la capacidad de alternar entre tres dispositivos con un solo clic, está hecho para ofrecerte el mejor rendimiento y comodidad.
Funcionalidad para varios dispositivos
Bluetooth 3.0/5.0
Diseño silencioso
Ahorro de energía inteligente
Olvida los líos de cables del ordenador. Para cualquier teclado o ratón equipado con esta función, puedes conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, hará que tu espacio de trabajo quede limpio y libre de cables.