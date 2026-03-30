Descontinuado
TAA1105WT/00
Contro. de 15 mm para sonido claro
Soporte seguro para la oreja
Longitud del cable: 1,2 m
Protección IPX2 resistente al sudor
Los soportes para la oreja, flexibles y contorneados, te permiten ajustar estos auriculares livianos para un ajuste cómodo que es perfectamente seguro. Podés moverte con libertad sin preocuparte de que tus auriculares se caigan en un momento esencial.
Los controladores de neodimio de 15 mm perfectamente ajustados proporcionan un sonido nítido y la ventilación de graves mejoran el rendimiento de los graves. Los auriculares se adaptan cómodamente a la oreja, sin ingresar en el conducto auditivo.
Disfrutá cada minuto de tus listas de reproducción favoritas, ya sea que estés corriendo por la acera o recorriendo los senderos del parque. El control remoto integrado te permite controlar tu lista de reproducción, activar el asistente de voz de tu teléfono y contestar llamadas sin perder el ritmo.