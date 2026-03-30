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Descontinuado

Auriculares intrauditivos con cable

TAE1105BL/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rosa
Rosa
Tu música, tu color
Estos auriculares intrauditivos con cable te permiten escuchar la música más reciente mientras le ponés ritmo a tu estilo. Obtenés graves potentes, una aspecto audaz y un cómodo ajuste intrauditivo. ¿Necesitás utilizar el asistente de voz del teléfono? Solo presioná el control remoto en el cable.
Ver todos los beneficios

Tu música, tu color

  • Control. 8,6 mm para graves potentes

  • Un conector enchapado en oro

  • Fijación segura/cómoda en la oreja

  • Control remoto sencillo

Graves potentes. Sonido claro

¿Qué es la vida en movimiento sin tus canciones favoritas? Estos auriculares ofrecen graves intensos a partir de potentes controladores de neodimio de 8,6 mm e incluyen un conector enchapado en oro.

Escuchá tu música con total comodidad

Un diseño de tubo acústico ergonómico y tres tamaños de cubiertas intercambiables de almohadillas de goma te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. Disfrutá cada segundo de las canciones que adorás.

Control remoto integrado. Cambiá de la lista de reproducción a llamadas

Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción, todo sin tocar tu smartphone. Esta funcionalidad es muy útil cuando los graves están a punto de sonar y no te querés perder los mejores ritmos.

Especificaciones técnicas

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