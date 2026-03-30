Tu música, tu color

Estos auriculares intrauditivos con cable te permiten disfrutar de la música con todo el estilo. Obtendrás unos graves potentes, un diseño atrevido y un ajuste cómodo dentro de la oreja. ¿Necesitas utilizar el asistente de voz de tu teléfono? Solo tienes que pulsar el mando a distancia integrado.