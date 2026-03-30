Descontinuado
TAE1105PK/00
Controladores 8,6 mm, graves potentes
Conectores chapados en oro
Fijación segura y cómoda en el oído
Mando distancia integr.: control senc.
¿Qué es la vida en movimiento sin tus canciones favoritas? Estos auriculares ofrecen graves intensos a partir de potentes controladores de neodimio de 8,6 mm e incluyen un conector enchapado en oro.
Un diseño de tubo acústico ergonómico y tres tamaños de cubiertas intercambiables de almohadillas de goma te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. Disfrutá cada segundo de las canciones que adorás.
Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción, todo sin tocar tu smartphone. Esta funcionalidad es muy útil cuando los graves están a punto de sonar y no te querés perder los mejores ritmos.