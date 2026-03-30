ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Los graves también importan
  • Los graves también importan
  • Los graves también importan
  • Los graves también importan
  • Los graves también importan
  • Los graves también importan
  • Los graves también importan
  • Los graves también importan
  • Los graves también importan
  • Los graves también importan

Descontinuado

Auriculares intrauditivos con micrófono

TAE4105WT/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Los graves también importan
Disfruta de unos graves potentes en todas las canciones. Estos auriculares intrauditivos se adaptan cómodamente al oído y cuentan con un control remoto para detener las listas de reproducción. Son perfectos para atender una llamada justo cuando los graves están a punto de caer en tu canción favorita.
Ver todos los beneficios

Los graves también importan

  • Altavoces de 10 mm, diseño post. cerr.

  • Intrauditivo

  • Blanco

Graves impactantes, sonido claro

La vida en movimiento no sería igual sin tus canciones favoritas. Estos auriculares te ofrecen unos graves potentes y definidos con sus altavoces de neodimio de 10 mm, así como una escucha cómoda con sus tapones de auricular que se ajustan perfectamente.

Disfruta de tu música con total comodidad

Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables permiten un ajuste intrauditivo cómodo. Disfruta de cada segundo de las canciones que te encantan.

Mando a distancia integrado para controlar fácilmente música y llamadas

Recibe una llamada y pon en pausa tu lista de reproducción sin ni siquiera tocar tu smartphone. El conector en ángulo te ayuda a mantener los auriculares conectados a tu dispositivo inteligente, lo que resulta práctico cuando tienes el teléfono en el bolsillo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos