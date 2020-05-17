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Descontinuado

Auriculares intrauditivos con micrófono

TAE4105BL/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro

Aquí vienen los graves

Disfrutá de graves potentes para toda tu música. Estos auriculares intrauditivos cuentan con un cómodo ajuste intrauditivo y el control remoto integrado facilita la pausa de las listas de reproducción. Perfecto para cuando entra una llamada, ya que los graves están a punto de comenzar en tu canción favorita.

Ver todos los beneficios

Aquí vienen los graves

  • Diseño cerrado atrás con control. 10 mm

  • Intrauditivo

  • Azul

Graves impactantes, sonido claro

La vida en movimiento no sería igual sin tus canciones favoritas. Estos auriculares te ofrecen unos graves potentes y definidos con sus altavoces de neodimio de 10 mm, así como una escucha cómoda con sus tapones de auricular que se ajustan perfectamente.

Disfruta de tu música con total comodidad

Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables permiten un ajuste intrauditivo cómodo. Disfruta de cada segundo de las canciones que te encantan.

Mando a distancia integrado para controlar fácilmente música y llamadas

Recibe una llamada y pon en pausa tu lista de reproducción sin ni siquiera tocar tu smartphone. El conector en ángulo te ayuda a mantener los auriculares conectados a tu dispositivo inteligente, lo que resulta práctico cuando tienes el teléfono en el bolsillo.

Especificaciones técnicas

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