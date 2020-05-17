Descontinuado
TAE4105BL/00
Aquí vienen los graves
Disfrutá de graves potentes para toda tu música. Estos auriculares intrauditivos cuentan con un cómodo ajuste intrauditivo y el control remoto integrado facilita la pausa de las listas de reproducción. Perfecto para cuando entra una llamada, ya que los graves están a punto de comenzar en tu canción favorita.
Diseño cerrado atrás con control. 10 mm
Intrauditivo
Azul
La vida en movimiento no sería igual sin tus canciones favoritas. Estos auriculares te ofrecen unos graves potentes y definidos con sus altavoces de neodimio de 10 mm, así como una escucha cómoda con sus tapones de auricular que se ajustan perfectamente.
Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables permiten un ajuste intrauditivo cómodo. Disfruta de cada segundo de las canciones que te encantan.
Recibe una llamada y pon en pausa tu lista de reproducción sin ni siquiera tocar tu smartphone. El conector en ángulo te ayuda a mantener los auriculares conectados a tu dispositivo inteligente, lo que resulta práctico cuando tienes el teléfono en el bolsillo.