Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth

Los botones fáciles de usar permiten poner en pausa la lista de reproducción y responder a una llamada, todo ello sin tocar el smartphone. Los audífonos están listos para emparejarse en cuanto se activa la función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.