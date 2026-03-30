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  • Olvidate de los cables.
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Descontinuado

7000 seriesAuriculares inalámbricos

TAST702BK/00

Olvidate de los cables.
Estos auriculares deportivos intrauditivos realmente inalámbricos son resistentes al sudor. La resistencia a las salpicaduras IPX5 y la tecnología de limpieza por rayos UV te permitirán mantenerte fresco en todo momento. El estuche de carga portátil te permite disfrutar de hasta 24 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Entrená con libertad.

Olvidate de los cables.

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Intrauditivo

  • 6 y 18 horas de tiempo de reproducción

  • Ajuste seguro

Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas

Los tres tamaños de las cubiertas de las almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Por duro que sea el entrenamiento, estos auriculares deportivos seguirán en su sitio.

Sellado perfecto, con gran aislamiento del ruido pasivo

Por duro que sea el entrenamiento, estos auriculares seguirán en su sitio. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de las almohadillas de goma, disponibles en tamaño pequeño, mediano y grande, te permiten conseguir una fijación intrauditiva perfecta.

Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth

Los botones fáciles de usar permiten poner en pausa la lista de reproducción y responder a una llamada, todo ello sin tocar el smartphone. Los audífonos están listos para emparejarse en cuanto se activa la función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar