Descontinuado
TAST702BK/00
Controladores de 6 mm/cierre post.
Intrauditivo
6 y 18 horas de tiempo de reproducción
Ajuste seguro
Los tres tamaños de las cubiertas de las almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Por duro que sea el entrenamiento, estos auriculares deportivos seguirán en su sitio.
Por duro que sea el entrenamiento, estos auriculares seguirán en su sitio. Las puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al pliegue de la oreja. Las cubiertas de las almohadillas de goma, disponibles en tamaño pequeño, mediano y grande, te permiten conseguir una fijación intrauditiva perfecta.
Los botones fáciles de usar permiten poner en pausa la lista de reproducción y responder a una llamada, todo ello sin tocar el smartphone. Los audífonos están listos para emparejarse en cuanto se activa la función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado.
Los resultados reales pueden variar