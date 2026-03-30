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Descontinuado

2000 seriesAuriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT2205BL/00

Disponible en

Blanco
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Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Siempre listo
¿Existe algo más práctico que los auriculares realmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 12 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Siempre listo

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos auriculares realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Además resisten la transpiración y no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.

Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Obtenés hasta 4 horas de tiempo de reproducción a partir de una sola carga, además de 8 horas adicionales con un estuche totalmente cargado. Una carga rápida de 15 minutos en el estuche te brinda 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa del estuche tarda 2 horas a través del puerto USB-C.

Ajuste seguro y cómodo

Obtenés un excelente sonido de los controladores de neodimio de 6 mm y podés bailar tus canciones gracias al diseño cómodo y ligero. Las cubiertas de las almohadillas suaves e intercambiables te ayudan a encontrar un cómodo ajuste intrauditivo.

Especificaciones técnicas

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