Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Obtenés hasta 4 horas de tiempo de reproducción a partir de una sola carga, además de 8 horas adicionales con un estuche totalmente cargado. Una carga rápida de 15 minutos en el estuche te brinda 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa del estuche tarda 2 horas a través del puerto USB-C.