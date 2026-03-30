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Descontinuado

Auriculares inalámbricos

TAUT102BK/00

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Diseñado para ti
Disfruta del sonido con total comodidad. Estos auriculares intrauditivos ofrecen una verdadera libertad inalámbrica y un diseño pequeño que se ajusta de forma segura. Con el pequeño estuche de carga, que cabe perfectamente en los bolsillos y en el bolso, dispondrás de hasta 12 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Diseñado para ti

  • Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.

  • Bluetooth®

  • Negro

Disfruta de hasta 12 horas de reproducción con el estuche de carga

Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con una sola carga. Si llevas el estuche totalmente cargado, disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. Solo tienes que introducir los auriculares en el estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de carga completa dura 2 horas.

Auriculares de diseño pequeño.

Puedes disfrutar del sonido con una comodidad real gracias al diseño ligero y adaptable.

Altavoces acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.

Especificaciones técnicas

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