Descontinuado
TAUT102BK/00
Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.
Bluetooth®
Negro
Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con una sola carga. Si llevas el estuche totalmente cargado, disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. Solo tienes que introducir los auriculares en el estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de carga completa dura 2 horas.
Puedes disfrutar del sonido con una comodidad real gracias al diseño ligero y adaptable.
Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu alrededor.