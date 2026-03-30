Diseñado para ti

Disfruta del sonido con total comodidad. Estos auriculares intrauditivos ofrecen una verdadera libertad inalámbrica y un diseño pequeño que se ajusta de forma segura. Con el pequeño estuche de carga, que cabe perfectamente en los bolsillos y en el bolso, dispondrás de hasta 12 horas de tiempo de reproducción.